Si perde sulle alture del Righi, Vigili del fuoco costretti a farsi strada con la motosega

Si è perso sulle alture del Righi durante una passeggiata col cane, finendo in una zona talmente impervia che i Vigili del fuoco si sono dovuti fare strada con roncola e motosega.

Protagonista della disavventura, un 63enne genovese che domenica pomeriggio è uscito all’imbrunire e ha finito per sbagliare strada imboccando un sentiero non battuto. È stato lui a chiamare i soccorsi, ma per le squadre intervenute la ricerca si è rivelata più difficile del previsto.

Alla fine l’uomo è stato trovato nel cuore del bosco, dopo ore di ricerche: infreddolito, ma incolume, è stato portato in una zona sicura nei pressi del Veilino, da dove ha potuto fare ritorno a casa.