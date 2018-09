Rifiuti: riparte il ritiro a domicilio e nei portoni degli ingombranti

Dopo lo stop forzato dovuto al crollo di ponte Morandi, Amiu riprende il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio.

A partire da lunedì 1 ottobre, infatti, il personale della partecipata del Comune si occuperà nuovamente di ritirare mobili, materassi e altri oggetti di grandi dimensione tramite prenotazione: un provvedimento che moltissimi genovesi chiedevano a gran voce alla luce della sempre più numerosa presenza di rifiuti ingombranti abbandonati vicino ai cassonetti o, in mancanza di spazio, in strada o sui marciapiedi.

Il costo del ritiro a domicilio è di 8,20 euro per ogni pezzo trasportabile singolarmente, e il ritiro è prenotatile al numero 010 8980 800. In alcuni quartieri della città è stato inoltre predisposto un servizio di ritiro gratuito nei portoni per un massimo di tre pezzi. Nello specifico:

- Municipio Valpolcevera (Certosa, Rivarolo, Teglia, Bolzaneto, Begato, San Quirico, Pontedecimo)

- Municipio Centro Ovest (Sampierdarena, San Teodoro)

- Municipio Bassa Val Bisagno (Marassi alta)

- Centro Storico

- Nelle zone del porta a porta di Sestri Ponente, Quarto Alto e Colle degli Ometti.

Il servizio è gratuito chiamando il numero 010 8980 800.