Abbandono rifiuti ingombranti, multe sei volte più salate

Multe salatissime in arrivo per tutti coloro che saranno sorpresi ad abbandonare rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti, ma anche per chi non rispetterà le norme sullo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti speciali e liquidi.

Stangata da 300 euro

La Giunta comunale ha infatti approvato l’aumento della sanzione da 50 a 300 euro per alcune tipologie di violazioni. L’iniziativa, proposta dall’assessore all’Ambiente Matteo Campora e da quello alla Sicurezza Stefano Garassino, nasce a fronte del cospicuo aumento di rifiuti conferiti in maniera errata nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nelle loro vicinanze, con particolare riferimento ai rifiuti ingombranti nei territori dei Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Medio Ponente, Ponente e Valbisagno.

I comportamenti sanzionati

L'inasprimento della sanzione riguarda chi butta nei cassonetti rifiuti domestici ingombranti, sostanze allo stato liquido, materiale in fase di combustione, rifiuti che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta, rifiuti speciali e chi getta nei cestini e nei piccoli contenitori rifiuti urbani ingombranti o inadatti alla tipologia di contenitore.

I termini per il pagamento

La sanzione di 300 euro, comunemente detta “sanzione in misura ridotta”, deve essere pagata entro 60 giorni dalla contestazione. Qualora non venga pagato tale importo nei tempi stabiliti, l’amministrazione procede all’emissione di provvedimento ingiuntivo, con possibilità di aumentare l’importo della sanzione sino ad un massimo che tiene conto di alcuni parametri quali la gravità della violazione, la recidività, l’opera svolta dal soggetto per eliminare le conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.