Rifiuti ingombranti, Amiu incrementa il servizio di raccolta

Sampierdarena, Quezzi, Nervi, Castelletto: l’inciviltà non risparmia nessun quartiere genovese, soprattutto quando si tratta di raccolta differenziata e abbandono “selvaggio” di rifiuti, e Amiu ha deciso di correre ai ripari potenziando il servizio EcoVan, finalizzato alla raccolta dei rifiuti ingombranti e pericolosi, che si tratti di elettrodomestici, mobili o materassi.

Raccolta in 30 punti in tutta la città a cadenza settimanale

Il rinnovato servizio è stato presentato in mattinata a Palazzo Tursi dal direttore generale di Amiu, Tiziana Merlino, e dall’assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora: fischio d’inizio del nuovo ciclo il 2 luglio, quando il camioncino EcoVan (che riporta anche la dicitura EcoRAEE, occupandosi anche della raccolta di apparecchi che vanno a pile o elettricità) inizierà il suo tour nelle strade e nelle piazze della città, sostando una volta alla settimana in un giorno e un orario prestabilito.

Il deposito presso l’EcoVan è completamente gratuito e permette di massimo di tre pezzi per volta: Amiu ha deciso di aumentare i punti di ritiro, con 24 postazioni fisse alla settimana e 12 a frequenza bimensile, a settimane alternate, per un totale di 30 punti coinvolti ogni settimana.

Le fasce orarie prestabilite prevedono tre EcoVan al mattino (dalle 7.30 alle 11) e due al pomeriggio (dalle 14 alle 17.30), tutti i giorni da lunedì a sabato compreso. Tra le altre novità c’è poi l’estensione del ritiro di rifiuti pericolosi come olii esausti, batterie, vernici e solventi, che fino a oggi potevano solo essere depositati nelle 4 Isole Ecologiche della città, a Campi, Prà, Staglieno e Pontedecimo, o presso l’EcoCar, l’altro furgoncino predisposto da Amiu alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi di provenienza domestica.

Premi per i cittadini più virtuosi

In cambio del comportamento virtuoso e della collaborazione dei genovesi, Amiu ha deciso di prevedere un premio (un po’ come accaduto durante Euroflora) offrendo biglietti per musei, teatri e altri servizi di pubblica utilità. I pezzi portati all’EcoVan saranno registrati con la tessera sanitaria o tramite inserimento dei dati del cittadino che utilizza il servizio.

In collaborazione con la Polizia Municipale sono inoltre state regolarizzate le aree di sosta attraverso segnaletica dedicata e pannelli informativi, per consentire una facile individuazione del camioncino e rendere più agevole ai cittadini il deposito dei materiali.

«Siamo consapevoli del fatto che una buona raccolta differenziata nasce prima di tutto dai cittadini», ha detto il diretto di Amiu, Tiziana Merlino, snocciolando anche i dati relativi alla raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE nel 2017, pari a oltre 2500 tonnellate: «Come sempre, i mobili e gli oggetti in buono stato destinati all’EcoVan saranno recuperati e portati alla Fabbrica del Riciclo di Genova Campi, per sostenere i progetti di beneficenza e inclusione sociale di Unicef e Comunità di San Benedetto».

Le informazioni sul tragitto e le tappe dell’EcoVan, aggiornate a seconda delle zone, sono disponibili sul sito di Amiu. Che ha annunciato anche l’intenzione di migliorare l’accesso alle Isole Ecologiche della città: provvedimenti che arrivano a pochi giorni dalla diffusione dei dati sulla raccolta differenziata in Liguria, che seppur in crescita, vede Genova sempre agli ultimi posti rispetto agli altri Comuni della regione.