Gestione rifiuti, controlli a tappeto nelle aziende: denunce e sanzioni

Proseguono i controlli nel settore dello smaltimento rifiuti da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico della Liguria. Nel mese di marzo sono state 9 le aziende controllate, e 2 sono risultate non conformi, con conseguente denuncia nei confronti di 3 persone.

I blitz dei militari hanno riguardato aziende operanti in tutte le province della regione coordinate dal Comando Gruppo Tutela Ambientale di Milano: scopo finale, oltre a controllare i processi di smaltimento dei rifiuti, anche prevenire eventuali incendi negli impianti di raccolta, trasporto e stoccaggio, soprattutto alla luce dei recenti incidenti avvenuti in fabbriche. Uno degli ultimi, il giorno di Pasqua, ha causato la morte due operai impiegati in un’azienda di Treviglio, coinvolti in un’esplosione.

I controlli dei carabinieri hanno messo in luce diverse criticità e situazione potenzialmente a rischio: molte le aziende che hanno preso in carico più rifiuti rispetto a quelli materialmente gestibili e che li hanno stoccati in aree facilmente accessibili e non videosorvegliate. Carenti anche le misure antincendio: per le 2 aziende colte in fallo è scattata la sanzione penale, e soltanto per una delle tre persone denunciate è stato possibile adeguarsi alla norma e dunque fare ricorso alla procedura estintiva della sanzione.