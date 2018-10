Gestione rifiuti, controlli a tappeto e sanzioni

Controlli a tappeto nelle aziende di gestione dei rifiuti durante l'estate appena trascorsa. I carabinieri del Noe di Genova, su indicazione del Comando Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale di Milano, dallo scorso luglio hanno infatti intensificato i controlli eseguendo, anche in collaborazione con altri enti, 32 verifiche il cui esito in 5 casi ha fornito un risultato di “non conformità” con violazioni sia di carattere penale che amministrativo.

Le irregolarità riguardano, a livello amministrativo, soprattutto la errata compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti e, sul piano penale, il mancato rispetto delle prescrizioni, come l'assenza della cartellonistica per delimitare aree particolari, la mancanza d'impianti di bagnatura in caso di siti che trattano materiali polverosi o il non rispetto del cosiddetto layout aziendale.

Le verifiche si sono svolte in collaborazione con le Stazioni dei carabinieri locali e con enti tecnici che hanno svolto le analisi ed esperti in materia antinfortunistica ed antincendio. Le ispezioni continueranno anche nelle prossime settimane.