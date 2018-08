Rifiuti, la multa più salata non scoraggia gli incivili

La multa per chi abbandona rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti è stata aumentata in maniera esponenziale (da 50 a 300 euro) nelle scorse settimane dalla giunta comunale, ma questo non sembra avere fermato gli incivili. Sono infatti moltissime le segnalazioni sul web e sui social riguardanti l'abbandono di rifiuti speciali vicino ai normali cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Da levante a ponente non mancano le segnalazioni, con particolare attenzione ai quartieri di Sampierdarena e Cornigliano che sembrano particolarmente colpiti dal fenomeno. Particolarmente critica la situazione in via Spataro dove alcuni lettori hanno segnalato la presenza di una vera e propria discarica abusiva. Segnalazioni anche al Cep, a Carignano e a Borzoli, ma il fenomeno sembra diffuso in tutta la città di Genova. Ricordiamo che Amiu da lunedì 2 luglio ha potenziato il servizio EcoVan con nuovi orari e nuove postazioni su tutto il territorio genovese per il ritiro dei rifiuti ingombranti.