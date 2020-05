L'inchiesta sui rider si allarga anche a Genova, decine di controlli

Si allarga anche a Genova l’indagine sulle condizioni di lavoro dei rider, i lavoratori che si occupano di consegnare cibo per le principali piattaforme di food delivery.

Dopo che la Procura di Milano ha commissariato Uber Eats, gli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno allargato il raggio di azione anche al resto d’Italia, e anche a Genova nei giorni scorsi decine di rider sono stati fermati per raccogliere dichiarazioni su paga, orari, contratti e anche misure di sicurezza anti Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri di Genova hanno supportato gli uomini del Nil nei controlli, con pattuglie del comando provinciale presenti Sampierdarena, in zona Fiumara, a Bribbgole, al Porto Antico e in piazza De Ferrari. Obiettivo, fermare i rider per strada e raccogliere informazioni e dichiarazioni finalizzate a fare luce nell’ambito di un’inchiesta che si sta allargando a macchia d’olio.