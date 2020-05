Riapertura al pubblico degli uffici amministrativi della Polizia Locale. Gli orari

Da lunedì 18 maggio, gli Uffici Passaporti, Armi e Licenze amministrative dei Commissariati di Polizia di Stato di Genova e Provincia saranno riaperti al pubblico. L’accesso agli uffici sarà consentito solo con mascherina e rispettando il distanziamento sociale. Di seguito gli orari di alcuni uffici con relativi contatti telefonici a cui rivolgersi per prenotare un appuntamento.

Commissariato Centro

LUN – MERC – VEN

9:00 13:00

MART

15:00 17:30

GIOVEDÌ

14:15 17:15

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Il ritiro potrà avvenire senza appuntamento rispettando gli orari sopra elencati. Per l’accesso all’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere senza calendarizzare l’appuntamento ma rispettando gli orari sopra descritti.

Commissariato Nervi

LUN – MERC – VEN

9:00 13:00

MART

15:00 17:30

GIOVEDÌ

14:15 17:15

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Il ritiro potrà avvenire contattando il numero 010 32902205. Per l’accesso all’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere prenotandosi al numero 010 329021.

Commissariato Sestri Ponente

LUN – MERC – VEN

9:00 13:00

MART

15:00 17:30

GIOVEDÌ

14:15 17:15

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. All’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere, previo appuntamento, contattando dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 9:00 o dalle 13:00 alle 14:00 il numero 010 64806211.

Commissariato Pre'

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Per accedere all’ufficio armi o licenze i cittadini potranno prenotarsi al numero 010 254871.

Commissariato Rapallo

LUN – MART – GIO – VEN

9:00 13:00

MERCOLEDI’

15:00 17:30

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. All’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere, previo appuntamento, contattando dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 o il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 i numeri 0185 2327205, 0185 2327207 o 0185 2327227.

Commissariato San Fruttuoso

LUN – MERC – VEN

9:00 13:00

MART

15:00 17:30

GIOVEDÌ

14:15 17:15

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. All’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere, previo appuntamento, contattando il numero 010 518611.