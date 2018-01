Riapertura discarica Scarpino, servono 50 milioni

Si torna a parlare del ciclo dei rifiuti a Genova. La Regione, infatti, sta spingendo per la riapertura della discarica di Sestri Ponente, chiusa nel 2014: «Non sono più accettabili proroghe su Scarpino - ha dichiarato l'assessore regionale al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone - anche se va detto che non sarà la panacea di tutti i mali».

La nuova discarica sarà più piccola e dovrà ricevere solo rifiuti già trattati; Amiu, Arpal, Comune, Città metropolitana e Regione stanno elaborando un progetto che metterà la discarica a servizio di un impianto di trattamento, ancora da costruire. In questo modo, i rifiuti trattati nell'impianto di Spezia di Acam, tornerebbero indietro nella discarica genovese: «La discarica potrebbe ricevere circa il 20-30% dei rifiuti genovesi che oggi vengono stoccati in altri posti dando parecchio respito al sistema regionale», è la stima dell'assessore comunale Matteo Campora.

Questa la soluzione provvisoria sui cui stanno lavorando Comune e Regione in attesa di trovare, entro il 2020, un partner industriale in grado di costruire a Scarpino un trattamento meccanico biologico per cui servirebbero almeno 50 milioni e 18 mesi di lavoro. Il Tmb è un impianto a freddo in grado di separare la frazione secca e umida, trasformando la prima in combustibile.