Altro passo verso la normalità, doppio senso in corso Perrone

Un altro passo verso la normalità in Valpolcevera, grazie alla riapertura a doppio senso di marcia di corso Perrone, definitiva dalle ore 15.30 di giovedì 29 agosto 2019. Stop quindi al senso unico alternato che era in vigore dal 20 agosto: le operazione di spostamento e rimozione dei detriti delle ex Pile 1 e 2 di ponte Morandi sono infatti terminate.

La struttura commissariale ha inoltre comunicato che, per permettere la rimozione dei detriti derivanti dalla demolizione delle pile 10 e 11, si rende necessaria il prolungamento della chiusura notturna di via Porro fino a mercoledì 4 settembre 2019. La strada sarà chiusa al traffico dalle ore 23 alle ore 5 del mattino. L’area interessata dalle lavorazioni sarà quella che si trova tra i due cancelli di cantiere, posti uno di fronte all’altro, dopo i civici numero 5 e 6.