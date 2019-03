Ancora roghi in Liguria, nuovo incendio a Rezzoaglio

Continuano a bruciare i boschi in Liguria: mentre sulle alture di Cogoleto si fanno i conti con i danni causati dal terribile incendio divampato nella notte, nel pomeriggio di martedì un altro rogo è scoppiato a Rezzoaglio, in val d'Aveto.

Le fiamme sono divampate in località Cerisola, a poca distanza dal lago delle Lame. La segnalazione è arrivata al centralino dei vigili del fuoco poco dopo le 16, e sul posto sono arrivate sia le squadre dei pompieri disponibili sia i volontari della protezione civile.

Non è chiara l'origine di questo nuovo incendio, non è escluso che - visti i precedenti in zona - possa trattarsi di un falò di pulizia sfuggito al controllo, acceso nonostante sia in vigore lo stato di grave pericolosità per incendi e il conseguente divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco.