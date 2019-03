Fiamme in val d'Aveto, distrutti 8 ettari di boschi

È stato spento alle 10 di domenica mattina l’incendio - l’ennesimo - divampato nel comune di Rezzoaglio, in val d’Aveto, sabato pomeriggio.

I vigili del fuoco e i volontari anti incendio boschivo sono riusciti a domare le fiamme poco prima dell’alba, dopo una notte ininterrotta di lavoro. L’allarme era scattato nella tarda serata di sabato in una zona boschiva, e il rogo aveva attecchito subito, complice anche il vento.

I pompieri hanno collaborato strettamente con i volontari di San Colombano, e alla fine il gruppo è riuscito ad avere la meglio sulle fiamme. In mattinata è quindi arrivato sul posto un direttore operazioni di spegnimento per verificare che i focolari siano tutti spenti e l’area in sicurezza. Il bilancio è di 8 ettari di vegetazione distrutti.