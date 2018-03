Cani lasciati al freddo e al gelo in una baracca, muore un cucciolo

Nella serata di martedì 27 febbraio 2018 i carabinieri forestali hanno sequestrato otto cani detenuti in pessime condizioni in località lago delle Lame nel comune di Rezzoaglio. Gli animali, di cui cinque adulti e tre cuccioli presumibilmente di 10 giorni di vita (uno rinvenuto già morto), sono stati trovati in una fatiscente baracca di legno, esposti alle rigide temperature invernali di questi giorni e impossibilitati a bere in quanto l'acqua presente era completamente ghiacciata.

I cuccioli ancora in vita sono stati trovati in evidente stato di ipotermia. Sul posto è intervenuto il personale dell'Asl 4 Chiavarese per i rilievi di competenza. I cani, tramite la Croce Bianca di Rapallo, sono stati trasportati presso il canile di Monte Gazzo a Genova per le prime cure e l'affidamento temporaneo.

Seguiranno accertamenti autoptico-necroscopici sul cucciolo morto per individuare le cause del decesso. Il proprietario degli animali, un residente di Chiavari, è stato denunciato per uccisione e maltrattamento di animali.