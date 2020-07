Voltri, torna balneabile un tratto di spiaggia

Il sindaco Marco Bucci, sulla base dei campionamenti effettuati da Arpal, ha disposto, su proposta dell'assessore all'ambiente Matteo Campora, la revoca del divieto temporaneo di balneazione nel tratto di litorale, lungo 511 metri, definito del Castello Genovese, ovvero con estensione dal civico 30 di via Camozzini a Castello Genovese a ovest del torrente Leira.

Il divieto era stato istituito venerdì 10 luglio. Il campione suppletivo eseguito da Arpal ha dato esito favorevole al ritorno alla balneazione.

Alla data dell'11 luglio, sui 380 tratti in cui è suddivisa la costa ligure per il monitoraggio delle acque di balneazione relativo alla stagione estiva 2020, 377 risultavano conformi. Per due tratti interni al porto di Rapallo vige, invece, l'interdizione e il divieto cautelativo di balneazione mentre a Portovenere, nel tratto Seconda Traversa Olivo, vige una chiusura preventiva disposta dal Sindaco.