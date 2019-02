Registro delle famiglie, presidio di protesta all'Anagrafe: «Basta discriminazioni»

“Nessuna famiglia, tante famiglie”, e ancora “È l’amore che crea una famiglia”: comitati e associazioni scendono in piazza sabato 9 febbraio per manifestare contro il Registro delle famiglie istituito da Tursi nel settembre 2018, cui possono iscriversi soltanto coppie sposate( o separate ma senza divorzio) con figli conviventi. Escluse dunque quelle conviventi, divorziate o dello stesso sesso.

«Andiamo a manifestare all’anagrafe di corso Torino - è l’invito del Coordinamento Liguria Rainbow, di Non una di meno Genova e della Comunità di San Benedetto al Porto - Chiediamo a tutte e tutti di iscriversi insieme a noi al Registro delle famiglie del Comune di Genova, perché vogliamo che sia riconosciuta tutta la varietà degli stati di famiglia possibili. Intasiamo gli uffici contro la politica dell’esclusione e dei privilegi. Le persone iscritte d’ufficio, offese da tale arroganza, potranno invece chiedere di disiscriversi, perché i diritti o sono di tutti o non sono diritti».

Il Registro delle Famiglie, come detto, era stato istituito a settembre (scatenando diverse polemiche), e lo scorso 22 gennaio il consiglio Comunale aveva approvato una serie di ordini del giorni che prevedono benefici e agevolazioni per le famiglie che vi sono iscritte. Tra queste, sconti per Amt e per il pass di Genova Parcheggi, per l’erogazione delle certificazione anagrafiche e per l’utilizzo del taxi. Le famiglie iscritte, inoltre, avranno un punteggio superiore nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari e deroghe per l’ingresso nelle zone a traffico limitato.

«Bucci e la sua maggioranza giudicano la maggior parte della cittadinanza non meritevole di accedere ai servizi alla pari delle famiglie elette - scrivono gli organizzatori della manifestazione - travolti dalla foga di difendere la famiglia tradizionale inciampano goffamente producendo provvedimenti discriminatori anticostituzionali e in violazione dei Trattati europei. Fermiamoli prima che la nostra città, che sa essere bella e accogliente, si trasformi nella capitale della divisione sociale, dell’arroganza, dell’esclusione».

Per la simbolica protesta, che inizierà sabato alle 10 in corso Torino, hanno già manifestato interesse circa 1.300 persone, mentre l'adesione è arrivata da oltre 20 tra gruppi politici, associazioni, comitati e cooperative, tra cui Arci Genova, Anpi Liguria, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, e ancora Liguria Possibile, Genova Che Osa, Lista Crivello, Associazione Scuola Daneo, Cgil.