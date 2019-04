Parchi liguri, approvata la nuova legge

Questa mattina il consiglio regionale ha approvato la nuova legge sui parchi, che ha sollevato un'aspra polemica da parte di diverse associazioni.

«Da 22.607,43 a 22.066,88 ettari ovvero una riduzione complessiva di circa 540 ettari che rappresenta il 2.39% dei soli parchi Antola (-9,2%) Aveto (-1,75%) Alpi Liguri (-0,98%) e Beigua (+0,09%) quando gli ettari delle aree protette liguri sono ben 157mila (ossia il 30% dell'intero territorio regionale). Lo prevede la nuova legge sui Parchi liguri, approvata in consiglio regionale, che delinea un punto di partenza per il rilancio e la valorizzazione delle nostre aree protette». È quanto ha dichiarato oggi l'assessore regionale ai Parchi Stefano Mai (Lega) che si è detto «soddisfatto» del risultato raggiunto.

«Molte modifiche alla vecchia legge - ha sottolineato l'assessore Mai - sono state richieste dagli Enti parco e, dopo attenta valutazione, condivise da Regione Liguria. La nuova legge non entra nel merito delle aree contigue, che attualmente sono presenti solo nel Parco di Portofino (in fase di conversione in Parco nazionale) e in quelli dell'Aveto e di Montemarcello Magra Vara. Per quanto riguarda la polemica delle opposizioni sul mancato ingresso di Urbe nell'Ente Parco del Beigua, ricordo che nel luglio 2017 il Comune aveva promesso di indire un referendum consultivo, che tuttavia non è mai stato realizzato perché alle parole dell'attuale amministrazione comunale non sono seguiti i fatti. Pertanto, questo aspetto (come altre questioni) è stato rinviato a dopo l'approvazione della legge».