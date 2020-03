L'appello della Regione: «Continuate a donare sangue»

La vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale ha rivolto un appello ai donatori di sangue affinchè «continuino a donare, compiendo un gesto che può salvare una vita».

Il Centro nazionale di raccolta del sangue ha inviato una circolare per invitare i donatori a continuare a donare. «Abbiamo quindi diramato le indicazioni ai nostri centri e alle associazioni di volontariato per adottare tutte le misure necessarie, ad esempio attraverso un sistema di prenotazione».

Regione Liguria ha inoltre previsto «la proroga a fine giugno del termine per la scadenza dell’esenzione ticket – ha aggiunto l’assessore Viale - per evitare adempimenti burocratici in questa fase di emergenza».