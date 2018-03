Dai cantanti lirici ai deejay, partono i nuovi corsi di formazione

Dal cantante lirico all'attore, dal tecnico di ripresa al deejay, dal montatore cinematografico e televiso al mapping design. Le nuove professioni finiscono sui banchi dei corsi di formazione della Regione Liguria con l'obiettivo di formare diversi professionisti nei settori della cultura e della creatività.

Grazie al Fondo sociale europero si formano i giovani per rispondere alle richieste di specializzazione del mondo del lavoro. I corsi sono destinati ai disoccupati o non occupati con una qualifica triennale, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di una laurea di vecchio o nuovo ordinamento.

Capofila tra gli enti il Teatro Stabile di Genova che offre un corso di alta formazione per attori, a seguire la Marina Mercantile per formare fotografi e animatori che lavoreranno a bordo di navi da crociera e ancora le nuove professioni tecniche digitali al serivizio della cultura e dello spettacolo.

L'elenco completo dei corsi è consultabile sul sito regionale formazionelavoro.regione.liguria.it