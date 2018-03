Cronaca Multedo / Via dei Reggio

Incidente mortale a Multedo, in arrivo semaforo

«È previsto il riposizionamento dell'attraversamento pedonale e ci sarà anche l'impianto semaforico. I lavori inizieranno il 15 maggio». Così l'assessore Campora in consiglio comunale in risposta a un'interrogazione sui lavori in via dei Reggio