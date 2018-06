Pra', in 10mila a fare il tifo per la Regata

Più di diecimila persone hanno seguito la Regata Storica delle antiche Repubbliche Marinare nella fascia di rispetto di Pra'. La manifestazione è stata un grande successo in una bella giornata di sport, sole e tifo.

Tanti genovesi, ma anche tifosi da Amafi, Pisa e Venezia

Tanti i genovesi appassionati e curiosi, ma sono arrivati numerosi anche i tifosi da Amalfi, Pisa e Venezia che hanno potuto assaggiare le eccellenze gastronomiche della nostra città, pesto con il basilico di Pra' in primis, ma anche le focaccette di Crevari, la farinata di Pegli e le acciughe fritte. Una giornata di festa per tutto il quartiere grazie al lavoro svolto dal Civ con mercatini, esposizioni e delizie per il palato.

Amalfi supera Genova al fotofinish

La 63esima Regata Storica è stata vinta da Amalfi, al fotofinish su Genova che non è riuscita a bissare il successo dello scorso anno, ma si è comunque battuta alla pari con i vincitori fino al termine della gara. Terzo posto per Venezia e quarto per Pisa. Successo genovese, invece, nella tradizionale gara dei gozzi che anticipa la Regata.