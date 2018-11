Controlli dei carabinieri a Levante, sequestrate armi e fucile

Otto armi sequestrate, 331 persone identificate e controllate e 12 contravvenzioni al Codice della Strada. È questo il bilancio di un servizio coordinato disposto dalla compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure, messo in atto nella giornata di venerdì 9 novembre 2018.

I carabinieri hanno denunciato due persone per omessa custodia di armi e mancato avviso all'autorità di polizia del trasporto di armi in relazione al cambio del luogo detenzione. Si tratta di un 75enne pensionato di Tribogna, poiché l'uomo aveva omesso di comunicare il cambio di luogo di detenzione di un fucile automatico, che lo stesso teneva incautamente appoggiato al muro nei pressi della porta fucile è stato posto sotto sequestro; un 73enne imprenditore di Recco poiché anch'egli aveva omesso di comunicare all'Autorità il cambio di detenzione delle 7 armi da lui detenute, che anche in questo caso sono state sequestrate.

Nel corso del predisposto servizio coordinato sono stati impiegati complessivamente 60 miliari e 30 automezzi.