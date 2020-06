Aggrediscono un coetaneo e lo rapinano, due minori denunciati

Nei giorni scorsi, nel centro cittadino di Recco, due ragazzi, poi risultati minorenni, a seguito di un diverbio per futili motivi hanno aggredito un loro coetaneo, sottraendogli una collana in oro, per poi dileguarsi.

Sul posto la pattuglia della locale stazione carabinieri. Le indagini dei militari hanno portato all'identificazione dei due fuggitivi, denunciandoli per rapina in concorso.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.