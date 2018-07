Recco, 22 nuove panchine anti degrado e graffiti

Lavori in corso a Recco, dove prosegue il restyling della zona a mare con 22 nuove panchine in arrivo, e sono in corso anche alcuni lavori di riqualificazione delle aree gioco di piazza Gastaldi.

Nuove panchine in arrivo

Giovedì prossimo, 5 luglio 2018, già dal mattino presto, verranno infatti consegnate e posizionate sulla passeggiata 22 nuove panchine.

«Si tratta - ha spiegato l’assessore Giuseppe Rotunno - di un altro importante tassello nell’opera di restyling complessivo della zona a mare che sto cercando di portare avanti, compatibilmente con le risorse disponibili. Verranno collocate secondo un disegno unitario lungo tutta la passeggiata, dalla rotonda Baden Powell fino al nuovo tratto che porta alla spiaggia dei frati, passando per la parte centrale e per la copertura del barcasilo». Le panchine acquistate hanno la seduta in conglomerato di cemento e graniglia di marmo, trattato con vernice trasparente anti degrado e anti graffiti. e basi e lo schienale sono invece in acciaio inox aisi 316 elettrolucidato (il migliore per qualità). Sono panchine antiribaltamento che non necessitano di fissaggio al suolo, pesando oltre 700 chilogrammi l’una. Le vecchie panchine saranno rimosse, ma una parte di queste sarà riposizionata in altre zone di Recco.

In piazza Gastaldi

Inoltre, lunedì 2 luglio 2018, sono anche iniziati i lavori di riqualificazione delle aree giochi di piazza Gastaldi. «In prima battuta verrà realizzato un intervento volto al rifacimento integrale della pavimentazione antitrauma - ha aggiunto l’assessore Giuseppe Rotunno - e subito dopo si provvederà anche alla sostituzione di alcuni giochi». La tipologia di pavimentazione sarà analoga a quella già realizzata negli ultimi due anni nell’asilo di via Milano e nelle aree giochi sia della passeggiata sia di piazzale Olimpia. Si tratta di materiale gommoso ecologico riciclato, colato in pasta uniforme e conforme alle normative. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 26mila euro. Negli ultimi tre anni sono stati investiti circa 80mila euro per interventi di riqualificazione delle aree giochi presenti sul territorio.