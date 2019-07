Ferrovie: lavori in corso a Recco, le modifiche alla circolazione

Lavori in corso a Recco, per la manutenzione della ferrovia. Per consentire agli operai di lavorare liberamente nel cantiere, da lunedì 8 a domenica 14 luglio alcuni treni regionali modificheranno il programma di viaggio, oppure saranno cancellati e sostituiti con bus per parte del loro percorso.

I canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con la nuova offerta di trasporto.

Tutte le e variazioni nell'allegato in pdf.

