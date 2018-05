Ruba prodotti cosmetici e scappa, 24enne nei guai

Un genovese di 24 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato a Recco dai carabinieri per un furto commesso all'interno di un negozio di Recco.

Furto di prodotti cosmetici

Il giovane, dopo aver rimosso le placche anti taccheggio, si è impossessato di alcuni prodotti di cosmesi del valore complessivo di 100 euro, poi è fuggito. Le forze dell'ordine lo hanno bloccato in via Vittorio Veneto e lo hanno arrestato per furto aggravato. La merce è stata interamente recuperata e restituita al negozio.