Recco, a fuoco magazzino nei pressi del campo da rugby

Un incendio è divampato martedì sera in un magazzino in via de Fieschi, nei pressi del campo da rugby.

Il denso fumo nero e le fiamme, molto alte, sono state notate dai residenti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo e di Chiavari, ambulanze e carabinieri, che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di spegnimento.

Non ci sono stati feriti, ma l’intervento è durato alcune ore. Da chiarire le cause del rogo.