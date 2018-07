Tredici panetti di hashish, arrestato spacciatore

I carabinieri della stazione di Recco, a conclusione di un servizio mirato al contrasto dello smercio di stupefacenti, hanno arrestato un 41enne genovese, gravato da precedenti di polizia.

L'uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 1,3 chilogrammi di hashish, suddivisi in 13 panetti da 100 grammi, contenuti in un borsone da palestra.

Il 41enne è stato trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.