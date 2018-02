Bilancia irregolare in gioielleria, denunciato orafo

Usava un bilancino non certificato dall’Unione Europea per pesare i preziosi che vendeva o acquistava nel suo negozio. Per questo motivo un 67enne di Recco, titolare di un’oreficeria, è stato denunciato dai carabinieri.

L’accusa è di “tentata frode nell’esercizio del commercio”: i miliari hanno scoperto che l’uomo usava un bilancino di precisione commerciale sprovvisto del numero d’identificazione dell’organismo certificatore CE, anziché l’apposita bilancia tarata dall’ufficio metrico.

Nell’ambito degli stessi controlli è stato anche multato un commerciante 42enne, titolare di un compro oro di Rapallo, per non avere registrato le schede operazioni giornaliere del mese di gennaio: dovrà pagare 308 euro.