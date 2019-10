Sul furgone merce falsa per sessantamila euro, denunciati

Alcuni cittadini hanno segnalato al 112 che due persone si aggiravano in modo sospetto per Recco a bordo di un furgone. Poco dopo la pattuglia della locale stazione carabinieri ha rintracciato il mezzo segnalato, fermandolo.

I due soggetti, un uomo e una donna, identificati in un 41enne e la complice di 73 anni, entrambi genovesi gravati da pregiudizi di polizia, abitanti allo stesso indirizzo, sottoposti a perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di merce di vario genere tra cui tappeti persiani, borse di note marche di lusso, orologi Rolex, certificati di qualità e talloncini adesivi in bianco e anelli in oro bianco, il tutto per un valore commerciale stimato in circa sessantamila euro.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno appurato che gran parte della merce era contraffatta così come i certificati di qualità. Pertanto i due sono stati denunciati per tentata truffa, introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione. Merce e quant'altro sequestrati.