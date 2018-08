Recco: auto rompe tubo, fuga di gas e strada chiusa

Intervento dei Vigili del fuoco in mattinata a Recco per una fuga di gas che si è verificata in via San Rocco, sulle alture della cittadina, a causa di un incidente.

L’allarme è scattato quando un’auto ha urtato il tubo montante del gas metano, rompendolo: sul posto è in intervenuta la squadra di Rapallo, che ha messo in sicurezza la zona in attesa dell’intervento dei tecnici per la riparazione.

Per consentire il ripristino, l’erogazione del gas è stata sospesa e la circolazione interrotta per gran parte della mattinata.