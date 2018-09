Recco, lavori in corso: chiusura per il viadotto Rebora

Il viadotto Rebora, a Recco, necessita di lavori urgenti per la messa in sicurezza. Lo comunica il Comune attraverso una nota in seguito a una richiesta da parte di Rfi relativa all’inidoneità strutturale delle mensole corrispondenti ai marciapiedi del viadotto

Dalle ore 6 di domenica 23 settembre 2018 è stato istituito il divieto di fermata permanente (0-24), con rimozione forzata. Inoltre al fine di effettuare urgenti interventi di risanamento conservativo delle stesse mensole, dalla notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 settembre con orario dalle 22.10 alle 6 è stato interdetto attraverso un'ordinanza il transito veicolare e pedonale nel medesimo tratto del viadotto fino a fine lavori, che dovrebbero durare una ventina di giorni.