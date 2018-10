Recco, lavori in corso: chiusa al traffico via Liceti

A causa dei lavori per il ripristino del viadotto Rebora a Recco il Comune ha disposto la chiusura al transito veicolare di via Liceti, nel tratto compreso tra l’accesso al cantiere relativo all’area compresa tra la Chiesa di San Giovanni Battista e il viadotto stesso e la scalinata di accesso alla stazione ferroviaria, a partire da martedì 16 ottobre 2018 fino a fine lavori nell'orario compreso tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

Inoltre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Liceti dalle ore 22 del 16 ottobre 2018 fino a fine lavori di ripristino del viadotto, nei posteggi auto/moto tracciati tra l’accesso al cantiere relativo all’area compresa tra la chiesa e il viadotto Rebora sino alla scalinata di accesso alla stazione ferroviaria e in sette posteggi auto tracciati all’altezza del civico 64, adiacenti al viadotto. Doppio senso di circolazione in Via Liceti, nel tratto compreso tra il viadotto e il ponte sul torrente Treganega esclusivamente per i proprietari e gli utilizzatori dei box contraddistinti dai civici 66-104.