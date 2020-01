Processionaria, interventi di bonifica a Recco

Recco - Processionaria, partono gli interventi di bonifica

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha deciso di vietare il transito pedonale in alcune strade cittadine per permettere di rimuovere le larve della processionaria. L'intervento di disinfestazione partirà questa sera (21 gennaio) alle ore 19 e si concluderà, presumibilmente, alle ore 24.

«Le operazioni di bonifica saranno svolte in ore serali e notturne - commenta il sindaco Carlo Gandolfo - per ridurre al minimo i disagi per i cittadini». Saranno collocate transenne e la regolare segnaletica stradale mobile di divieto di transito pedonale.

Anche i cittadini, proprietari di giardini e terreni con alberi da pino, dovranno fare la loro parte nella lotta alla processionaria ed eseguire, inoltre, trattamenti di derattizzazione. Il sindaco, con apposite ordinanze, dispone operazioni immediate per il contenimento del lepidottero “defogliatore” e azioni, di prevenzione e difesa, per ridurre la presenza dei topi nelle aree private. In caso di mancato rispetto delle ordinanze sono previste sanzioni da 50 a 500 euro.

Disinfestazione processionaria a Recco, le aree interessate