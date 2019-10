Recco, allarme bocconi killer. L'Enpa: «Morto un cane»

Un cagnolino morto a Recco per apparente avvelenamento, e l’allarme sui bocconi fatali lasciati per strada sale anche nel Golfo Paradiso.

A lanciarlo è l’Enpa, che ha segnato che polpette con chiodi sono state ritrovate in via Milano e via XX Settembre: «Pare che ieri o l'altro ieri sia deceduto un cagnolino causa avvelenamento, tutto potrebbe essere collegato come no - scrivono i volontari dell’associazione - Non vogliamo creare inutili allarmismi non avendo al momento la possibilità di verificare quanto siamo asserendo, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione e segnalare».

Gli accertamenti sono ancora in corso, in modo da poter presentare regolare segnalazione alle forze dell’ordine. Ma il monito resta quello di tenere gli occhi bene aperti e i cani sempre al guinzaglio per evitare che possano ingerire bocconi avvelenati o esche con chiodi o spilli, come quelli ritrovati tempo fa al Righi, sulle alture di Genova.