In auto con flessibile, mazze da demolizione e jammer: denunciati in 5

Sorpresi a bordo di un’auto con il bagagliaio pieno di attrezzi per lo scasso, tra cui un flessibile a motore a scoppio, mazze, palanchini e persino un jammer, strumento utilizzato per impedire le intercettazioni telefoniche: si tratta di 5 uomini, tutti tra i 26 e i 35 anni e tutti ufficialmente disoccupati, fermati dai carabinieri di Recco nei giorni scorsi durante un controllo.

I militari dalla Compagnia di Santa Margherita hanno notato la macchina sabato mattina, e hanno deciso di fermarla. Dopo avere chiesto i documenti agli occupanti, l’hanno perquisita trovando gli attrezzi, per cui nessuno degli uomini a bordo ha potuto fornire una spiegazione.

I cinque uomini sono quindi stati denunciati per possesso ingiustificato di oggetti per lo scasso, e tutto il materiale è stato sequestrato. Per uno di loro, inoltre, è scattato il provvedimento di allontanamento dai Comuni di Rapallo, Recco e Santa Margherita Ligure.