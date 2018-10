Denunce, Genova decima città italiana per numero di reati

Genova si piazza al decimo posto in Italia (su 106 province) per il numero di reati denunciati alle forze dell'ordine nel 2018. Il dato emerge dalle classifiche pubblicate dal Sole 24 Ore, elaborate utilizzanto i dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno. Il trend complessivo dal 2013 a oggi è in calo e anche rispetto al 2017 le denuncie sono calate (- 2,3%) e il discorso vale anche per la città di Genova (- 5%), ma non dobbiamo dimenticare che la classifica comprende solo i delitti "emersi" attraverso le denunce e non i fenomeni di microcriminalità che spesso rimangono nell'ombra e non vengono comunicati alle forze di polizia.

Genova al decimo posto nella classifica generale

Per quello che riguarda Genova nel 2018 sono state 42.873 le denunce di reato, pari a 5.074 ogni 100mila abitanti. Un dato che, come detto, piazza Genova al decimo posto in Italia in una classifica guidata da Milano (7.238), Rimini (6.951) e Bologna (6.397). Nella top ten anche Firenze (5.701), Torino (5.649), Prato (5.3.49), Roma (5.324), Cagliari (5.183) e Livorno (5.148). Le città più "sicure" sono invece Oristano (1.611), Pordenone (2.190) e Belluno (2.272).

I dati sulle tipologie di reato

Il Sole 24 Ore ha poi pubblicato il dettaglio delle classifiche in base alla tipologia di reato e per quello che riguarda Genova spiccano i dati relativi ai furti con destrezza (4.874, pari a 576,8 scippi ogni 100mila abitanti) che piazzano Genova al settimo posto in Italia, quelli relativi ai furti in generale (19.877 nel 2018, pari a 2.352,4 per 1000mila abitanti) con la Superba al 18esimo posto nella classifica generale.

Tutto sommato positivi i dati relativi ai furti nelle abitazioni (2.715 nel 2018, 321,3 ogni 100mila abitanti) che piazzano Genova a metà classifica (47esimo posto in Italia) e quelli che riguardano i furti di auto (494, 58,5 ogni 100mila abitanti valgono il 54esimo posto in classifica) anche se quest'ultimo è un dato in crescita (+3%). In netto aumento, invece, i furti negli esercizi commerciali (+5%) dove Genova si trova al 12esimo posto in Italia con 1.860 denunce, pari a 220,1 ogni 100mila abitanti. In crescita e con dati che la pongono ai vertici in Italia anche i reati relativi allo spaccio di droga, inoltre Genova spicca con il suo sesto posto per i reati legati al riciclaggio (64 denunce, 7,57 ogni 100mila abitanti) e il 14esimo relativo a truffe e frodi informatiche (2.822 denunce, 333,982 ogni 100mila abitanti).

Per quello che riguarda gli omicidi, infine, sono 22 quelli tentati e denunciati (38esimo posto in Italia) e 5 quelli consumati (45esimo posto nella classifica delle province).