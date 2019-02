Segregata e violentata in casa, quattro arresti

Orrore al Cep, in via Martiri del Turchino, dove la Polizia ha arrestato quattro persone - un italiano di 50 anni, pluripregiudicato, e tre marocchini tra i 24 e i 39 anni - che tenevano segregata in casa una donna, sottoponendola a violenze e stupri.

È successo nella notte tra giovedì e venerdì: ad aiutare gli agenti, un cittadino che - scendendo sotto casa - aveva trovato una donna di circa 40anni intenta a citofonare agli interni dei palazzi, chiedendo aiuto. Lui le ha offerto una bottiglietta d'acqua ed è salito in casa per chiamare il 112 ma, all'arrivo della volante, della donna non c'era più traccia. Insieme alla collaborazione del residente, è stata proprio la bottiglietta d'acqua, ritrovata su un pianerottolo accanto a una porta, ad aiutare i poliziotti: all'interno dell'appartamento, in cui gli agenti sono entrati con la forza, si trovavano i quattro uomini poi arrestati e la donna - che era stata nuovamente catturata dai suoi aguzzini - nascosta sotto una coperta, visibilmente tumefatta, terrorizzata e in lacrime.

La 40enne, immediatamente portata in ospedale, ha poi raccontato alle forze dell'ordine di essere stata sequestrata, percossa e violentata a turno. Era riuscita a scappare approfittando di un momento in cui gli uomini si erano addormentati, liberandosi dallo scotch con cui era stata legata, citofonando ai civici circostanti per chiedere aiuto.

I quattro aggressori sono stati arrestati dalla Squadra Mobile e dall'U.P.G. e S.P., e condotti presso il carcere di Pontedecimo.