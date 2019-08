Rapine e molestie sessuali, arrestati due 19enni

Rapina, lesioni aggravate e violenza sessuale: sono questi i reati contestati a due 19enne arrestati nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Genova su ordinanza della procura. L’accusa è di avere messo a segno almeno due colpi in città, in uno dei quali palpeggiando e molestando una delle vittime.

Le indagini degli investigatori della Mobile sono partite lo scorso 3 agosto, quando due giovani di 21 e 27 anni di origini pakistane hanno denunciato di essere stati avvicinati in calata Mandraccio, al Porto Antico, da due ragazzi che li hanno aggrediti rubandogli cellulari e portafogli. I due rapinatori erano poi fuggiti nei vicoli, inseguiti dalle vittime, che li avevano raggiunti in piazza Embriaci e che in tutta risposta erano stai nuovamente aggrediti, anche con un coltello, finendo per restare lievemente feriti.

Gli accertamenti della polizia erano iniziati subito, anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. Nel corso delle indagini i poliziotti hanno riconosciuto in uno dei due rapinatori l’uomo che lo scorso 7 luglio aveva immobilizzato e derubato della borsa una 24enne appena uscito da un locale notturno del lungomare genovese, approfittandone per toccarla nelle parti intime.

Una volta risaliti ai due uomini - entrambi pluripregiudicati - gli agenti hanno mostrato le loro foto alle vittime e ad alcuni testimoni, che li hanno riconosciuti. Uno è risultato residente a Genova, l’altro domiciliato in provincia di Brescia e sottoposto all’obbligo di firma per spaccio di stupefacenti: entrambi sono stati rintracciati a Genova dal personale della Squadra Mobile che ha svolto le indagini e, dopo essere stati accompagnati in Questura per le contestazioni, sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Nei prossimi giorni verranno interrogati dal gip.