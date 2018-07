Due rapine in strada in tre giorni, arrestata coppia di malviventi

Nella tarda mattinata di mercoledì 25 luglio 2018 la polizia ha arrestato gli autori di due rapine in strada, avvenute nel ponente cittadino. A seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile sono stati raccolti a loro carico gravi elementi di responsabilità in relazione a due episodi delittuosi verificatisi a metà del mese di giugno.

In particolare, nella prima occasione la giovane coppia aveva minacciato un ragazzo alla fermata del bus, facendosi consegnare il cellulare e tentando di asportargli il portafogli. Tre giorni dopo i malviventi erano tornati in azione, minacciando un altro giovane e usando poi violenza nei suoi confronti, per strappargli dal collo una catenina.

Sono in corso ulteriori indagini volte a verificare la responsabilità degli arrestati in ordine ad ulteriori fatti analoghi commessi a Genova negli ultimi mesi.