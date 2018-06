'Bonnie e Clyde' genovesi, rapinavano supermercati su moto rubate

La polizia li aveva ribattezzati Bonnie e Clyde per i loro continui furti, spesso degenerati in rapine. Una coppia di trentenni è stata arrestata dalla polizia per il reato di rapina. In manette sono finiti M. C., pregiudicato genovese di 33 anni, noto per la sua abilità nel rubare motoveicoli e la sua compagna I. S., 37enne, anche lei genovese e gravata da numerosi precedenti penali.

L'operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nasce dal monitoraggio di alcuni episodi di furti in supermercati, spesso degenerati in rapine, commessi da una coppia che si muoveva a bordo di scooter rubati. In seguito alle indagini svolte dalla Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile sono stati raccolti a carico dei due gravi elementi di responsabilità in relazione a una violenta rapina impropria commessa nel pomeriggio dello scorso 14 marzo ai danni del supermercato Coop in piazzale Iqbal Masih.

Nell'occasione i due pregiudicati, dopo aver sottratto merce varia dagli scaffali del supermercato, nascondendola all'interno di un borsone, hanno oltrepassato la barriera delle casse, venendo individuati dal responsabile del punto vendita, che ha intimato loro di fermarsi. A questo punto il 33enne ha aggredito e minacciato il commerciante e un altro addetto del supermercato. In questo modo, secondo una tecnica consolidata, ha consentito alla complice, che portava la refurtiva, di raggiungere indisturbata il motoveicolo, a bordo del quale sono fuggiti entrambi.

È attualmente al vaglio degli investigatori la responsabilità dei due arrestati in ordine a altri episodi analoghi commessi negli ultimi mesi a Genova.