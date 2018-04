Rapine da Albaro a Sestri Ponente, due arresti

Sono ritenuti responsabili di diverse rapine: per questo la polizia ha arrestato due pregiudicati italiani di 25 e 34 anni, dando così esecuzione ai provvedimenti di carcerazione, emessi dal giudice per le indagini preliminari. A carico dei due sono stati raccolti gravi elementi di responsabilità in relazione ad alcuni colpi commessi negli scorsi mesi in diversi esercizi commerciali del ponente e del levante cittadino.

In particolare, il 25enne pregiudicato di Cornigliano, abilissimo nel rubare motocicli da utilizzare per le rapine, col volto travisato e una pistola in pugno ha fatto irruzione in tre supermercati tra Sestri Ponente e Albaro, sottraendo oltre 2.600 euro in appena una settimana.

Diverso il modus operandi del 34enne di origini napoletane, che ha colpito in meno di un mese un negozio di macchine da caffè e una profumeria in zona Foce. Il malvivente infatti si muoveva a piedi e faceva ingresso negli esercizi commerciali fingendosi inizialmente un cliente interessato a fare acquisti. Una volta conquistata la fiducia delle commesse, rivelava le sue reali intenzioni, estraendo un coltello a serramanico e facendosi consegnare l'incasso. La refurtiva asportata dai due negozi ammonta a oltre 500 euro.