Centro storico: trascina la vittima in un vicolo, la picchia e la rapina

La Polizia di Stato di Genova ha sottoposto a fermo per rapina un uomo di 40 anni, venerdì sera, nel centro storico. Intorno alle 22,40, le volanti della Questura sono state chiamate da un cittadino che aveva da poco subito un’aggressione nei vicoli.

Passando per piazza Banchi in direzione via San Luca, la vittima aveva notato un gruppetto di ubriachi seduti su un muretto; poco dopo è stata raggiunta da uno di loro che - dopo averlo trascinato in un vicolo - le ha sferrato un pugno al volto e ha afferrato il suo marsupio facendola cadere a terra.

Dopo una colluttazione, il rapinatore è fuggito con soltanto 10 euro prelevati dal portafoglio dell’aggredito che ha avvisato subito la Polizia, fornendo una descrizione molto dettagliata dell’assalitore e della sua maglia multicolore.

In pochi minuti gli agenti hanno rintracciato il rapinatore seduto sullo stesso muretto di piazza Banchi. Nonostante si fosse tolto la maglietta, l’uomo è stato riconosciuto senza dubbio dalla sua vittima, e condotto in stato di fermo in Questura.