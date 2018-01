Rapinatore afferra farmacista per la gola a Dinegro, arrestato

Momenti di terrore in via Buozzi, a Dinegro, sabato mattina, quando un malvivente è entrato nella farmacia Giusto per rapinarla.

Secondo le prime informazioni pervenute, è iniziato tutto quando un ragazzo di 20 anni, genovese, è entrato come un normale cliente, chiedendo una medicina. Al momento erano presenti due farmacisti: uno dei due è sceso nel sottoscala per prendere la confezione richiesta, lasciando soli il cliente e la collega. A quel punto il malvivente ha tentato di passare dietro al bancone per rubare, afferrando un iPhone che era lì appoggiato. Ma la donna l'ha subito visto, e a quel punto il ragazzo l'ha afferrata per la gola. Sentendo il trambusto, il farmacista è tornato al piano di sopra e a quel punto, vedendosi scoperto, il malvivente è scappato, portandosi dietro lo smartphone.

È stata subito chiamata la polizia che - grazie all'accurata descrizione fornita dalla farmacista - è riuscita a prendere e ad arrestare il ladro mentre scappava nei dintorni di Principe, grazie al fondamentale aiuto di una volante che si trovava già in via Gramsci.

Non sarebbe la prima volta, in poco tempo, che quella farmacia viene presa di mira dai ladri.