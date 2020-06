«Avete una sigaretta?» e aggrediscono una coppia di giovani con lo spray al peperoncino

La Polizia di Stato ha denunciato nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno tre ragazzi di 22, 23 e di 28 anni provenienti dal Marocco, un cittadino del Bangladesh di 21 e un genovese di 19 anni per il reato di rapina in concorso.

I cinque, in via del Colle, con la scusa di chiedere una sigaretta, si sono avvicinati ad una coppia di giovani genovesi, seduti su di una panchina, e hanno spruzzato negli loro occhi uno spray urticante per poi rubare la borsetta della ragazza e scappare in tutta fretta.

Le due vittime però sono riuscite a descrivere nei minimi particolari i loro aggressori consentendo così alle volanti, intervenute in loro soccorso, di rintracciare, dopo una serrata ricerca nei vicoli genovesi, i 5 rapinatori ancora tutti insieme davanti ad un locale.

Accompagnati in Questura la banda è stata denunciata per rapina, inoltre il cittadino marocchino di 22 anni è stato anche denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale perché durante il viaggio verso l’ufficio ha più volte offeso e cercato di colpire gli agenti.