Cronaca San Fruttuoso / Via Contubernio G. B. D'Albertis

Minacciata con un coltello, si mette a urlare e mette in fuga il rapinatore

I carabinieri sono al lavoro per cercare d'identificare e rintracciare il giovane, che ha tentato di rapinare una donna in via Contubernio Giovan Battista d'Albertis a San Fruttuoso