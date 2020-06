Rapina sul treno, passeggero minacciato di morte

Nel corso della serata di martedì 2 giugno 2020 a bordo del treno regionale Finale Ligure-Cogoleto, un malvivente, dopo aver adocchiato un giovane passeggero, minacciandolo di morte, gli ha portato via il telefono cellulare, per poi dileguarsi.

Sul posto le pattuglie delle stazione di Pra' e di Voltri, dopo aver appreso pochi ma fondamentali elementi sul fuggitivo, lo hanno rintracciato e bloccato. Identificato in un 28enne di Udine, gravato da pregiudizi di polizia, perquisito e trovato in possesso del telefono, è stato arrestato per rapina.

Il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario. Questa mattina il 28enne è stato processato con rito direttissimo.