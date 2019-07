Rapina in un supermercato in centro città, arrestato 39enne

È finito in manette per rapina l'uomo che ieri, sabato 20 luglio, ha rubato bottiglie di superalcolici all'interno di un supermercato in centro.

Il ladro - un 39enne di origini croate, disoccupato, senza fissa dimora - si è intrufolato nel supermarket e ha rubato bottiglie per un valore di 110 euro circa. Notato dal personale addetto alla vigilanza, però, ha cercato di fuggire spintonandolo e opponendo resistenza.

È stato quindi fermato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, arrivati prontamente sul posto.