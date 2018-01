Tenta di rapinare uno studente all'interno di un fast food, 16enne nei guai

L'altra sera un ragazzo di 16 anni, pregiudicato, mentre si trovava all’interno del McDonald's di via XX Settembre, ha tentato di rubare una banconota di 20 euro a uno studente 19enne, colpendolo violentemente.

Lo studente ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Sono arrivati subito i carabinieri sul posto ma, per guadagnarsi la fuga, il minorenne ha dato in escandescenze.

È stato denunciato per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.