Tenta rapina al ristorante, arrestato

Si è intrufolato in un ristorante in corso Sardegna e, mentre il cameriere era impegnato nel retro, si è recato dietro il bancone e ha iniziato ad armeggiare sulla cassa per forzarla. I rumori hanno però attirato nella sala l'addetto, che ha cercato di allontanarlo. Il ladro, però, ha reagito spintonandolo violentemente, non desistendo dal proprio intento.

All'arrivo delle volanti, il rapinatore ha mostrato lo stesso atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti, spintonati e insultati ripetutamente. Nei confronti dell'uomo, un 33enne pakistano con precedenti penali e di polizia, è scattato l'arresto per tentata rapina.

Fissata per questa mattina la direttissima.